У Києві на блокпосту водій збив двох військових і протаранив авто з третім – є загиблий

У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, одного на смерть – розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає НСН.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України).

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані.

Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Першочергові слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві.

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