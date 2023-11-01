З 1 листопада у Києві ввели обмеження швидкості руху

З 1 листопада і до 1 квітня у Києві ввели обмеження швидкості руху до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Про це повідомили у КМДА, передає НСН.

На ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості «80».

Раніше міська влада визначала 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня. Це:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану “Яхта Київ” (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

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