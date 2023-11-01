З 1 листопада у Києві ввели обмеження швидкості руху

З 1 листопада і до 1 квітня у Києві ввели обмеження швидкості руху до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.
Про це повідомили у КМДА, передає НСН.
На ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості «80».
Раніше міська влада визначала 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня. Це:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Наддніпрянське шосе;
- вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
- просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Автодорога Р-69 (від ресторану “Яхта Київ” (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).
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