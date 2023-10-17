Відтепер українці можуть замовити посвідчення водія з доставкою за кордон, повідомляє НСН з посиланням на офіційну інформацію Міністерства внутрішніх справ України, оприлюднену увечері 16 жовтня 2023 року.

У міністерстві зазначають, що тисячі українців через війну були вимушені шукати порятунок за кордоном. Багато з них потребують відновлення посвідчення водія, але не можуть це зробити за кордоном. Тому і запустили нову послугу, на яку очікували так багато водіїв.

Для кого доступна послуга

Відтепер кермувальники можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі. Адже саме там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись на Батьківщину, – йдеться у повідомленні МВС

Як замовити посвідчення водія з доставкою за кордон

Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Нова послуга зручна у користуванні та замовляється у кілька кліків. Для цього необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати причину обміну посвідчення водія, обрати міжнародну доставку та здійснити оплату. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення. Термін міжнародної доставки – близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

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