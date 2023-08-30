Окупанти вночі обстріляли Донеччину – двоє загиблих та 7 людей поранено

У ніч проти 30 серпня російські війська обстріляли Донеччину — житлові квартали міста Курахове та село Богатир Волноваського району. Унаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще семеро поранені. Постраждали ферми та велика рогата худоба.

Як передає НСН, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У Кураховому через російські обстріли житлових кварталів постраждали п’ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років дістали. У постраждалих — мінно-вибухові травми та контузії, їх госпіталізували.

Крім того, російська армія ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла село Богатир Волноваського району. Близько 2:30 по селу запустили 5 ракет.

В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років. Один з чоловіків під час обстрілу був у приміщенні, а інший — на вулиці.

За даними поліції, у селі Богатир пошкоджено три приватних оселі й ангар. Прокуратура вказує, що через російські обстріли також постраждала велика рогата худоба. Вибухами на Донеччині пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.

Загалом поліція Донецької області зафіксувала 23 російські атаки на цивільне населення протягом доби. Окупанти застосували ракети «Іскандер», ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерію, танки.

Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, селища Велика Новосілка та Щербинівка, села Кліщіївка, Максимівка, Новоукраїнка, Полтавка, Рівне, Шахтарське.

Окупанти вночі обстріляли Донеччину. Фото наслідків

Раніше Донецька ОВА повідомляла, що упродовж 29 серпня росіяни вбили одного цивільного жителя Донеччини та вісьмох поранили.

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