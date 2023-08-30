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Внаслідок артобстрілу на Сумщині загинула 82-річна жінка (фото)

Журналіст
Рашисти вночі обстріляли Сваркове на Сумщині 4
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Вночі 30 серпня на Сумщині окупанти вбили 82-річну жінку у власному будинку.

Про це НСН повідомляє з посиланням на на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Сьогодні, 30 серпня, близько 1 години ночі рашисти з території РФ вдарили з артилерії по Шалигінській громаді Шосткинського району

Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.

Наслідки артобстрілу на Сумщині 30 серпня. Фото

Рашисти вночі обстріляли Сваркове на Сумщині 3

Рашисти вночі обстріляли Сваркове на Сумщині 2

Рашисти вночі обстріляли Сваркове на Сумщині 1

Рашисти вночі обстріляли Сваркове на Сумщині

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