Внаслідок артобстрілу на Сумщині загинула 82-річна жінка (фото)

Вночі 30 серпня на Сумщині окупанти вбили 82-річну жінку у власному будинку.

Про це НСН повідомляє з посиланням на на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Сьогодні, 30 серпня, близько 1 години ночі рашисти з території РФ вдарили з артилерії по Шалигінській громаді Шосткинського району

Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.

Наслідки артобстрілу на Сумщині 30 серпня. Фото

Ще новини України: В окупованій Кам’янці-Дніпровській БПЛА атакували «виборчу дільницю», де зібралися зрадники – багато поранених