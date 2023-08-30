Наслідки обстрілів Донеччини – одна особа загинула, 8 дістали поранення (фото)

Про наслідки обстрілів Донеччини повідомив у Telegram глава ОВА Павло Кириленко, передає НСН.

“Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Рівному Мирноградської громади — пошкоджено 12 будинків і зруйновано ангар”, йдеться в повідомленні.

На Волноваському напрямку у Багатирі Великоновосілківської громади загинула 1 особа. У Вугледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Вугледар, Пречистівка і Максимівка.

На Донецькому напрямку у Кураховому поранено 7 людей, пошкоджено 19 будинків.

На Горлівському напрямку пошкоджене офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади. У Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об’єкти.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8.

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото

Ще новини України: «Такого потужного нападу Київ не переживав з весни, є загиблі» – що відомо про повітряну атаку 30 серпня