Військові навчання у Києві – КМВА звернулась до жителів столиці

Військові навчання у Києві пройдуть цього тижня. Жителів закликають не показувати у мережі пересування бійців та техніки.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

З 11 по 14 грудня 2023 року у Дарницькому районі столиці проходитимуть військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва.

Під час тренувань захисники відпрацюють практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань – нарощення бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

КМВА терміново звернулася до жителів Києва, нагадуючи, що знімати пересування військ та техніки заборонено.

“Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено”, йдеться у повідомленні.

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