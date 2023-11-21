Окупанти вдарили ракетами по лікарні та шахті на Донеччині – є загиблий і поранені

Російські окупанти у ніч проти 21 листопада вдарили ракетами по лікарні та шахті на Донеччині. Внаслідок цього є загиблий і поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.

За його словами, близько 23:30 20 листопада перші дві ракети влучили по території лікарні міста Селидове. Через це пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних отримали поранення.

Клименко наголосив, що під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

«39 гірників опинились заблокованими під землею. Нині усіх шахтарів піднято на поверхню», повідомив міністр.

Як повідомив голова сусідньої із Селидівською Новогродівської громади Покровського району Олександр Шевченко, удар вночі був масований. За його даними, це були ракети С-300, які влучили по території шахти «Котляревська», загинув робітник, це чоловік 1960 року народження.

«На жаль загинула одна людина, мешканець міста Новогродівка, гірник, який під час атаки був на чергуванні та знаходився в цеху ремонтну забійного обладнання», повідомив Шевченко.

Також в результаті обстрілу пошкоджені:

7 будівель на території шахти,

14 легкових автомобілів,

5 автобусів,

лінії електропередач.

За даними Донецької ОВА, 6 людей в області за добу дістали поранення.

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