Нічна повітряна атака на Україну 21 листопада: є загиблий і поранені – все, що відомо

Ворогом знову була здійснена нічна повітряна атака на Україну 21 листопада. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

У багатьох регіонах України цієї ночі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала годинами. Ворожі дрони постійно змінювали свій напрямок – летіли плутаними маршрутами. У низці областей мешканці чули вибухи – працювала ППО. На жаль, є жертва і постраждалі люди.

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 21 листопада 2023 року росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Також противником було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкой (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К».

Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Нічна повітряна атака на Україну 21 листопада: ситуація в регіонах

Донеччина

Вночі російські військові завдали 4 ракетні удари по Донеччині, є поранені та загиблий.

Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилиин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Голова Новогродівської громади Олександр Шевченко розповів деталі атаки на громаду. Він інформує, що російські ракети С-300 влучили по території ВП «Шахта «Котляревська».

На жаль загинула одна людина – Віктор Кужель, 24.06.1960 р.н. мешканець м. Новогродівка, гірник, який під час атаки був на чергуванні та знаходився в цеху ремонтну забійного обладнання, – розповів Олександр Шевченко

В результаті обстрілу пошкоджено:

7 будівель на території шахти;

14 легкових автомобілей;

5 автобусів;

лінії електропередач.

У зв’язку із загострення безпекової ситуації в громаді, здійсненням ворогом прицільних ударів по цивільних об’єктах інфраструктури прошу мешканців бути пильними, дотримуватися правил безпеки, – звернувся до громадян очільник громади

Дніпропетровщина

Увечері військові з Повітряних сил ЗСУ збили над Дніпровським районом області ракету. Про це повідомили у ДніпроОВА.

Хмельниччина

В ніч з 20 на 21 листопада на Хмельниччині було неспокійно. Впродовж тривалої повітряної тривоги мешканці області неодноразово чули вибухи, пов’язані з роботою ППО. На щастя, попередньо обійшлося без пошкоджень та травмованих.

Повітряна тривога цього разу тривала понад три години: з 22:52 до 2:11.

Ціллю ударних безпілотників знову був Старокостянтинів. Це підтверджують повідомлення Командування Повітряних Сил ЗС України.

Роботу Повітряних Сил ЗСУ підтвердили в ОВА. Також повідомили про відсутність руйнувань і травмованих на цей час.

Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за відмінну роботу! – написав у фейсбуці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

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