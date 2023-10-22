Унаслідок обстрілів Донеччини загинули дві людини, ще три – зазнали поранень (фото)

Унаслідок обстрілів Донеччини загинули дві людини, ще три – поранені. Армія рф атакувала м. Торецьк, села Калинівка, Васюківка та Нетайлове.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає НСН.

“Зранку 22 жовтня 2023 року окупаційні війська обстріляли с. Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років”, йдеться в повідомленні.

Постраждало від російського мінометного обстрілу й с. Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

У с. Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в м. Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.

Крім того повідомляється, що вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

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