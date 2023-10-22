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Тег:
ВійнаХерсон

Окупанти використали рекордну кількість авіабомб – Гуменюк про особливості обстрілів півдня за добу

Журналіст
Окупанти використали рекордну кількість авіабомб
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Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“За цю добу (від 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб – 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби, – ред.) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви”, розповіла спікерка.

Вона зазначила, що на жаль є інформація про постраждалих, дані уточнюються.

Водночас як зазначила Гуменюк, хоч ця ніч пройшла досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, “але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було”.

Доба на Херсонщині

Упродовж доби, 21 жовтня, ворог продовжував обстрілювати територію Херсонщини, повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 513 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення”, йдеться у повідомленні.

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