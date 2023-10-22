Ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині – все, що відомо (фото, відео)

Пізно увечері 21 жовтня росія здійснила ракетний удар по «Новій пошті на Харківщині». Багато загиблих і постраждалих. НСН розповість все, що відомо станом на даний момент.

Згідно з останніми даними поліції, внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» в Коротичі Харківській області загинуло шестеро людей, а 16 отримали поранення. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Повідомлення про обстріл надійшло близько 22:20, після удару розпочалася пожежа у самому відділенні, також загорілося вантажне авто. Пожежу ліквідували до ранку.

Серед загиблих і постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості поранених доставили до лікарні.

Усі 6 загиблих та 16 постраждалих внаслідок удару окупантів – це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу «Нової пошти».

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків – у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

На місці триває розбір завалів.

Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих, – зазначили у поліції

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вночі після удару керівництво “Нової пошти” писало, що у працівників не було шансу добігти до укриття, тому що сирени прозвучали за секунди до прильоту.

22 жовтня “Нова пошта” оголосила днем скорботи за загиблими працівниками.

Ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині: фото, відео

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