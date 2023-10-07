Авто зрадника злетіло у повітря – у Новій Каховці підірвали «єдинороса» Малова

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області в суботу вранці, 7 жовтня, підірвали авто так званого «секретаря місцевого відділення» партії «единая россия».

Про це повідомляє НСН із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.

Йдеться про Володимира Малова.

Він у лікарні «у вкрай важкому стані», лікарі «борються за його життя», повідомляють російські пропагандисти.

За даними окупантів, Малов «будував нове життя» в українському місті, захопленого росіянами.

«Сьогодні в районі 09:30 стався підрив автомобіля в місті Нова Каховка. Виконавчий секретар новокаховського місцевого відділення Володимир Малов, 1957 р. н., у вкрай тяжкому стані доставлений до лікарні. Обставини події встановлюються», повідомив член так званої «ради федерації Херсонської області» Ігор Кастюкевич.

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