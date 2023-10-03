У «днр» потяг наїхав на ППО росіян – троє окупантів ліквідовані, 2 поранені

Вночі на тимчасово окупованій частині Донецької області потяг наїхав на ППО росіян. Щонайменше троє російських військових ліквідовані, є поранені.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

За даними джерел видання, напередодні вночі на перегоні “Єнакієве-Вуглегірськ” вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК “Стрєла-10” ЗС РФ.

За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з’їхав із мосту і потрапив під поїзд.

“Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла”, повідомляють росіяни.

Тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що росіяни почали будувати залізну колію, яка дозволить звʼязати Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. за їхнім задумом, додаткове сполучення спростить військову логістику та зменшить залежність армії рф від Кримського мосту.

Як раніше розповів представник ГУР Андрій Юсов, у росії не вистачає засобів протиповітряної оборони для захисту територій. Тож вона вимушена перекидати їх із Далекого Сходу.

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