Ракетний удар по передмістю Дніпра 18 жовтня: все, що відомо (фото)

Ракетний удар по передмістю Дніпра був завданий ворогом 18 жовтня. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Вранці 18 жовтня на сході України лунала повітряна тривога. Моніторингові чати повідомляли про ворожі ракети у напрямку Дніпропетровщини і Запоріжжя. Згодом мешканців Дніпра попросили бути особливо уважними і знаходитися в укриттях. Пролунали вибухи.

Першим про удар повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

За словами Сергія Лисака, ворог поцілив по приватним будинкам у Дніпровському районі. загинула людина. Є постраждалі.

Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про пошкоджені будинки. Деталі згодом. Прошу блогерів та ЗМІ поки утриматись від будь-яких фото та коментарів! Не допомагайте ворогу! – написав Сергій Лисак

Згодом він уточнив, що у Дніпровському районі четверо постраждалих. Це жінки – 56, 65 і 75 років. Та 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості.

Загинула 31-річна жінка. Щирі співчуття рідним… – написав Лисак

Пошкоджені 8 приватних будинків, авто, газогін. Обстеження території триває.

Начальник ДніпроОВА оприлюднив фото з місця події.

Ракетний удар по передмістю Дніпра 18 жовтня: фото

Фото з місця прильоту також показав голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він уточнив, що ракета прилетіла в село Обухівка.

Також атаку прокоментував голова МВС Ігор Клименко.

Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу – написав він

Голова облради Микола Лукашук звернувся до мешканців області.

Для розуміння. Наприклад, ракета «Іскандер» з тимчасово окупованого Криму летить до нас в середньому 5-6 хвилин. Тому, коли Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в нашій області – обовʼязково реагуйте. Ще раз нагадую: не фотографуйте і не пишіть про місця прильотів. Не допомагайте ворогу, – написав він

Відео з Обухівки

Відео з місця трагічних подій оприлюднили у ДСНС і МВС.

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