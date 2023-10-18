Удар по лікарні в Газі: сотні загиблих, заворушення у різних країнах – що відомо (відео)

Удар по лікарні в Газі 17 жовтня призвів до різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Остаточна кількість жертв ще невідома, але мова може йти про сотні. Палестина звинувачує Ізраїль, і Ізраїлі ж відкидають свою причетність і заявляють, що ворожа ракета помилково прилетіла по власній території. У різних країнах світу почалися масові заворушення після трагічної події. НСН розповість все, що відомо на цей момент.

Палестинський МОЗ спочатку повідомив про загибель 500 людей внаслідок удару по лікарні. Потім озвучувалася цифра 800. Але жертв може бути більше.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі стверджує, що смертельний вибух, який стався у секторі Газа, був результатом невдачі при запуску ракети терористичною організацією “Ісламський джихад”. За даними ізраїльської розвідки, саме “Ісламський джихад” несе відповідальність за цей невдалий ракетний удар, який призвів до обстрілу лікарні в секторі Газа.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не причетна до цього удару.

Весь світ повинен знати: це варварські терористи в Газі напали на лікарню в Газі, а не ЦАХАЛ, – заявив Нетаньягу

В свою чергу, речник Ісламського джихаду Дауда Шехаба, коментуючи заяви ізраїльської сторони, заявив, що «це брехня та вигадка».

Це абсолютно невірно. Окупація намагається прикрити жахливі злочини та різанину, яку вони вчинили проти мирних жителів, – сказав представник палестинців

Пожежа після удару: відео

Тим часом Йорданія скасувала саміт, який мав пройти в Аммані в середу за участю президента США Джо Байдена та лідерів Єгипту та Палестини для обговорення питання Смуги Гази, заявив міністр закордонних справ Айман Сафаді.

Попри все, що сталося, сьогодні Байден планує прибути до Ізраїлю.

Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у нападу на лікарню, після чого Ізраїль рекомендував своїм громадянам негайно залишити Туреччину.

Крім того, росія та Об’єднані Арабські Емірати скликали невідкладне засідання Радбезу ООН через ракетний удар, який призвів до обстрілу лікарні в секторі Гази.

Ця подія спричинила масові протести в кількох країнах Близького Сходу, зокрема в Туреччині, Йорданії, Єгипті, Тунісі, Сирії, Ірані та інших. Мешканці штурмували посольства Ізраїлю, США і Франції. Заворушення відбулися у Єрусалимі. Також неспокійно було у деяких європейських країнах, де проживає велика палестинська діаспора.

Удар по лікарні в Газі, сотні загиблих, масові заворушення: відео

Так було в Єрусалимі.

А це Іорданія.

Іран, посольство Франції.

Ліван, посольство США.

Бейрут, посольство США.

США розслідують обставини ракетного удару по лікарні в Газі, ізраїльські військові вже поділилися з американськими спецслужбами інформацією про вибух, повідомляє CNN з посиланням на ізраїльські офіційні особи.

Між ізраїльською стороною та американською стороною були переговори. Ми поділилися знаннями, які у нас є, інформацією, якою ми володіємо, з американцями, – сказав Марк Регев, радник прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху

Зазначається, що представники американської розвідки працюють над з’ясуванням того, що сталося в лікарні.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що він “обурений і глибоко засмучений вибухом в арабській лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази” і що США “продовжать збирати інформацію про те, що саме сталося”.

Я розмовляв із королем Йорданії Абдаллою II і прем’єр-міністром Ізраїлю (Беньяміном) Нетаньягу і доручив моїй команді національної безпеки продовжити збір інформації про те, що саме сталося – написав Байден у мікроблозі X (Twitter).

Він наголосив, що “Сполучені Штати однозначно виступають за захист цивільного населення, за життя під час конфлікту, і ми сумуємо за пацієнтами, медичним персоналом та іншими безневинними людьми, які загинули або були поранені в цій трагедії”.

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