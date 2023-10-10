Українці в Ізраїлі і Секторі Гази – сотні наших громадян опинилися в пастці

Українці в Ізраїлі і Секторі Гази опинилися в складній ситуації. Сотні наших громадян не можуть виїхати з небезпечних території. Про це розповів в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає НСН.

При цьому, за словами Ніколенка, українські дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох наших громадян.

Він зазначив, що загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який створили для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. За словами Ніколенка, за минулу добу наші дипломати розшукали сімох українців на півдні Ізраїлю, які до цього часу вважалися зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці. Українське посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Зараз дипломати займаються українським хлопчиком, якого врятували в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка та готується його повернення в Україну до родичів.

“Що стосується українців загиблих чи постраждалих. Маємо підтверджену інформацію про двох українок. Ситуація наразі не змінилася. Маємо також інформацію про можливу загибель ще трьох українців: двох на території Ізраїлю, одного на території Сектора Гази. Але ця інформація наразі не підтверджена”, — сказав речник

Українці в Ізраїлі і Секторі Гази – люди не можуть виїхати

Ніколенко також розповів про українців, які звернулися до оперативного штабу у зв’язку з неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів. За його словами, йдеться про близько 300 громадян на території Ізраїлю. А також 150 українців в Секторі Гази, які заявили про своє бажання виїхати з анклаву.

Як українці можуть покинути територію Ізраїлю

У МЗС розповіли, як українці можуть покинути територію Ізраїлю. Перший шлях — це аеропорт Бен-Гуріона. Попри скасування авіарейсів, деякі компанії продовжують літати з Ізраїлю. Тому громадянам радять перевіряти можливість залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається.

Паралельно оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги нашим громадянам залишити країну. Всі опції зараз пропрацьовують. Як тільки будуть відповідні рішення — громадян повідомлять.

Ніколенко зазначив, що дипломати вже зафіксували контакти українців, які звернулися до посольства. Щойно з’явиться інформація, то вони отримають відповідні інструкції. При цьому, за його словами, трохи складнішою є ситуація в Секторі Гази. Там тривають активні бойові дії. Тому будь-який процес вивезення громадян може відбуватися за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.

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