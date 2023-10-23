Ексначальниця відділення «Укрпошти» привласнила ковбасу та гроші з каси – як її покарали

На Волині ексначальниця відділення «Укрпошти» привласнила ковбасу та гроші з каси товарів на загальну суму понад 190 тис. грн.

Ківерцівський районний суд Волинської області визнав винною колишню керівницю відділення «Укрпошти» у селі Жидичин. Вона привласнила гроші з каси та ковбасу.

Як передає НСН, про це йдеться у вироку суду від 18 жовтня.

Суд встановив, що обвинувачена упродовж січня 2019 року систематично забирала з каси гроші, і врешті привласнила 180 тисяч грн. А ще — заволоділа ковбасами та сосисками на суму понад 7 тисяч грн. Збитки, які вона загалом завдала, оцінили у 190 тисяч.

У суді свою вину вона визнала частково. Пояснила, що через труднощі у сім’ї після смерті матері та хворобу сина дійсно заволоділа грішми, вказавши менші суми. Але заявила, що недостача була ще до того, як вона почала працювати начальницею відділення. Проте суд не знайшов доказів її словам.

Суд врахував обставини, що пом’якшують покарання для обвинуваченої: вона має чотирьох дітей, з них троє є неповнолітніми, а також щире каяття жінки та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Тож суд визнав колишню керівницю винною за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України та признав їй рік ув’язнення. Також з неї стягнули понад 150 тисяч грн на користь «Укрпошти», та майже 50 тисяч за судові витрати.

Цей вирок ще може бути оскаржений.

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