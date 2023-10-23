У Києві п’яний чоловік вбив 14-річного хлопця: деталі трагедії (відео)

У Дніпровському районі Києва затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства неповнолітнього. Під час раптового конфлікту зловмисник завдав 14-річному хлопцю смертельного удару ножем у груди. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає НСН.

У Києві п’яний чоловік вбив 14-річного хлопця

Вчора ввечері, 22 жовтня, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що поруч з багатоповерхівкою на вулиці Празькій вони констатували смерть неповнолітнього хлопця. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідчо-оперативні групи Дніпровського та Головного управлінь поліції, а також ювенальні поліцейські та кінологи.

“Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали “швидку”. Лікарі близько півгодини намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть”, – розповіли в поліції.

Дільничні офіцери поліції Валентин Павленко та Богдан Опанасенко знайшли та затримали чоловіка, 1977 року народження, за місцем проживання. Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

“Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування”, – додали в поліції.

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