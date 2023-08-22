68-річна жителька прикордонного українського села Гоптівка, що на Харківщині, під час окупації населеного пункту росіянами самотужки розібрала авто покійного чоловіка, щоб воно не дісталося ворогу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає НСН.

Після деокупації села Клавдія звернулася до волонтерів, аби допомогли зібрати машину. Після цього її перефарбували в зелений і віддали на потреби ЗСУ, відтепер вона працюватиме на перемогу.

“Хату розбили. Ну а що тепер? У мене нема сили ходити з автоматом. Хай хлопцям, щоб було їм на чому возити боєкомплекти”, зазначила жінка.

Двоповерховий будинок, у якому тепер дірка від танкового пострілу, Клавдія будувала разом із чоловіком. В середині липня у вітальню поцілив ворожий снаряд. Жінка в цей час була в підвалі, де живе вже півтора року.

Клавдія розповіла, що вирішила чинити опір загарбникам ще з перших днів окупації.

“Відкрутили колеса, поставили її на цегли. Затягли, закрили, загалом розібрали і вона там була”, розповіла вона.

Вже після звільнення села Клавдія звернулася до волонтерів, аби допомогли їй зібрати машину.

Волонтер Роман Мелашко розповів, що жінка розібрала її практично до гвинтика.

“Зняті мости, зняті ресори, ми її поки звідси евакуювали – це ціла справа була”, сказав він.

Найбільша мрія Клавдії – перемога й відбудова села. Поки вона сама лише змогла відродити город – попередній урожай “пропав” через обстріли.

“Стріляли так, що не було змоги на город вийти. Кожне дерево поранене – всі грушки побиті”, каже жінка.

Також через городи й тварин в Гоптівці залишаються понад пів сотні людей. Вони живуть без світла, газу, води та зв’язку.

Голова Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив, що до села немає наразі можливості направити людей.

Відео. Українка розібрала авто та заховала від окупантів – репортаж про 68-річну Клавдію

Для зв’язку людям дали “Старлінк”, а воду беруть з криниць.

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