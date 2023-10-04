У Токмаку Запорізької області, який зараз знаходиться в окупації, російські війська не на жарт панікують через ЗСУ. На тлі евакуації сімей, 4 жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

“Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть “адмінустанови”, магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре”, написав він.

За словами Федорова, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи “влади”. А декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої родини.

“Тепер перейшли до закладів “освіти”: вивозять школи, училище, технікум”, констатував міський голова.

Раніше Федоров повідомляв, що російські війська бояться прориву ЗСУ до Токмака, тому навколо міста заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

У Токмаку, який російські війська вважають одним із своїх тилових міст на тимчасово окупованій території Запорізької області, останнім часом постійно лунають вибухи. У їхньому епіцентрі виявляються місця розташування техніки та живої сили загарбників.

Останні тижні контрнаступу ЗСУ змусили російські війська у Токмаку посилити перевірки місцевого населення. Окрім того, окупанти вивозять обладнання з підприємств міста.

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