Окупанти переривають берег Азовського моря на два поверхи під землю – Бердянська райрада

Окупанти переривають берег Азовського моря, створюючи укріплення. Про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі телеканалу “Еспресо“, передає НСН.

Окупанти кажуть, що в них все нормально на передових позиціях, але біля Азовського моря риється й переривається усе, що тільки можна. Мова йде про укріплення, які мають два поверхи вниз, під землю. Відстань між Бердянськом і Маріуполем сьогодні виглядає так, що це вже не тилова територія для окупантів, – підкреслив Дудукалов

За його словами, у Бердянську розташовані ворожі командні пункти.

Загарбники перекопали Бердянський аеропорт з усіх боків, усі міста, усі дороги й розв’язки. Тому що росіяни розуміють, що це все перейде в лінію оборони. Своєю ППО окупанти закрили практично все узбережжя, особливо Бердянськ. Тому що там розташовано командні пункти. Окупанти планують зустрічати ЗСУ вже там, – припустив Дудукалов

Ще новини України: «ДУПА скрізь»: дончанка, яка за росію, чесно розповіла про ситуацію в Донецьку, Бердянську і Маріуполі