Окупанти продовжують готуватися до наступу Сил оборони України. Названо два ключових міста на Запоріжжі, де армія РФ зводить фортифікаційні споруди

Рросіяни продовжують будувати укріплення в тилу та навколо окупованих населених пунктів у Запорізькій області. Зокрема фортифікаційн споруди зводять довкола ключових міст Токмак та Мелітополь

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив у середу, 27 вересня, повідомляє НСН.

Названо два ключових міста на Запоріжжі, де окупанти будують нові укріплення

За його словами, на північ від Токмака з’явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого села Роботине. На межі Донецької та Запорізької областей для зведення фортифікацій військові РФ почали заганяти бетоновози, написав Федоров.

Також на захопленій території росіяни облаштували понад 20 тренувальних полігонів своєї армії загальною площею близько 50 тисяч гектарів. Поблизу Мелітополя, навколо якого теж зводять укріплення, це околиці Дунаївки, Атманю, Кирилівки, територія Приазовського Нацпарку, розповів чиновник.

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. На тлі заяв окупантів про штурм ЗСУ на ділянці Роботине — Вербове в Запорізькій області генерал Олександр Тарнавський 27 вересня анонсував “гарні новини” за Таврійського напрямку.

В окупованих Мелітополі та Токмаку періодично повідомляють про вибухи. Ці міста — стратегічні цілі ЗСУ під час контрнаступу на півдні України для перерізання сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.

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