У Маріуполі партизани підірвали автівку з російським офіцером – Андрющенко (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали автівку з російським офіцером.

Як інформує НСН, про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як він зазначив, маріупольський спротив підірвав в автівці російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів.

Це сталося по вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Офіцер перебуває в лікарні Маріуполя.

“Сам підрив стався синхронно з вибухами Маріупольською Бавовною, що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації”, написав Андрющенко.

У Маріуполі партизани підірвали автівку з російським офіцером. Фото

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