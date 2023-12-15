Лікарка з Маріуполя, яка здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон, отримала довічне

Лікарка з Маріуполя Валентина Чехова, яка під час боїв за місто здала окупантам 7 тяжкопоранених військових ЗСУ, засуджена до довічного ув’язнення.

Як передає НСН, про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

Чехова — лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя. За даними слідства, у березні 2022 року, коли за Маріуполь тривали бої, посадовиця здала російським військам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до Обласної лікарні інтенсивного лікування, де вона працювала.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група окупантів на чолі з російським військовим з позивним Осетин намагалася знайти бійців Сил оборони серед пацієнтів.

Усвідомлюючи загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті.

Однак Чехова під час «палатного» обходу медичної установи разом з окупантами показала їм ліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього росіяни ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні.

За даними слідства, крім військових Сил оборони, жінка вказала Осетину на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених військових. Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до «повільної смерті». В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни «вартових», яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

За даними СБУ, за співпрацю з окупантами жінка отримала «заохочення» у вигляді «призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення» захопленої лікарні.

Суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй заочно призначили довічний термін ув’язнення.

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