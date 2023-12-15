ОНОВЛЕНО. На Закарпатті депутат у сільській раді підірвав гранати: постраждало 26 осіб. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

На Закарпатті 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Внаслідок 26 людей поранено. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття.

Спочатку поліція повідомила, що підривник загинув, але пізніше оновила дані і заявила, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

За даними поліції, на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Як стало відомо з інших джерел, все сталося у будівлі Керецьківської сільської ради.

Під час суперечки та дебатів, чоловік дістав дві гранати з куртки та кинув у центр приміщення.

Поліція кваліфікує підрив гранат у будівлі сільради як теракт. Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви депутата-підривника.

За даними ЗМІ, гранати підірвав депутат Сергій Батрін від партії ‘Слуга народу’.

ВІДЕО МОМЕНТУ: на Закарпатті депутат підірвав себе під час сесії

А це відео від поліції.

ВІДЕО МОМЕНТУ: на Закарпатті депутат підірвав себе під час сесії – один загиблий і 11 поранених

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