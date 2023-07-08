У Києві проведуть навчання з національного спротиву – як записатися

У Києві проведуть навчання з національного спротиву. Запис усіх охочих вже розпочався.

Про це повідомив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербіна, йдеться на порталі Київської міської влади, передає НСН.

У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах за декількома напрямками, йдеться у повідомлені.

Зокрема, шестигодинні навчання для цивільного населення проводитимуть за такими напрямами:

основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Проводитимуть навчання працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.

Чим більше людей пройде хоча би початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, то більш стійкими та обізнаними вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений – значить захищений, зазначив Михайло Щербіна.

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