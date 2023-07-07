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Небезпека на ЗАЕС – ГУР встановлює, що саме могли розмістиии окупанти на даху станції

Журналіст
Небезпека на ЗАЕС – ГУР встановлює, що саме могли розмістиии окупанти на даху станції
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Наразі перевіряється інформація про те, що саме російські окупанти встановили на даху захопленої ними ЗАЕС

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону в п’ятницю, 7 липня. Про це розповідає НСН з посиланням на nv.ua

«Що точно відомо — що це об’єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом. Значення цих об’єктів — точно не покращення чи стабілізація роботи станції», — зазначив він

Небезпека на ЗАЕС – ГУР встановлює, що могли розмістиии окупанти на даху станції

Небезпека на ЗАЕС – ГУР встановлює, що могли розмістиии окупанти на даху станції

Андрій Юсов

За словами Юсова, предмети на даху можуть бути як засобами радіоелектронної боротьби, так і іншими об’єктами, які країна-агресор може використовувати для провокацій на ЗАЕС.

«Я акуратно вживаю слово „провокація“, щоб не сіяти якихось панічних настроїв», — додав представник ГУР

Як відомо, 4 липня в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ попередили, що російські окупанти розмістили на даху третього і четвертого енергоблоків захопленої ними Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.

Росіяни можуть підірвати їх, не пошкодивши енергоблоки, щоб створити картинку «обстрілів» з боку України.

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