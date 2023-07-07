Небезпека на ЗАЕС – ГУР встановлює, що саме могли розмістиии окупанти на даху станції

Наразі перевіряється інформація про те, що саме російські окупанти встановили на даху захопленої ними ЗАЕС

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону в п’ятницю, 7 липня. Про це розповідає НСН з посиланням на nv.ua

«Що точно відомо — що це об’єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом. Значення цих об’єктів — точно не покращення чи стабілізація роботи станції», — зазначив він

Небезпека на ЗАЕС – ГУР встановлює, що могли розмістиии окупанти на даху станції

За словами Юсова, предмети на даху можуть бути як засобами радіоелектронної боротьби, так і іншими об’єктами, які країна-агресор може використовувати для провокацій на ЗАЕС.

«Я акуратно вживаю слово „провокація“, щоб не сіяти якихось панічних настроїв», — додав представник ГУР

Як відомо, 4 липня в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ попередили, що російські окупанти розмістили на даху третього і четвертого енергоблоків захопленої ними Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.

Росіяни можуть підірвати їх, не пошкодивши енергоблоки, щоб створити картинку «обстрілів» з боку України.

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