Чому кремль не наважився підірвати ЗАЕС – пояснили в Центрі протидії дезінформації

Чому кремль не наважився підірвати ЗАЕС і як росія програла війну за станцію, пояснили в Центрі протидії дезінформації, передає НСН.

В Центрі протидії дезінформації нагадали, що 5 липня 2023 р. виявилося дуже неспокійним для українців і жителів прикордонних з Україною держав.

Наразі очевидно, що фактично анонсована росією провокація на ЗАЕС не відбулася. Станом на 6 липня електростанція працює у штатному режимі, рівень води у ставку-охолоджувачі АЕС стабільний, рівень радіації на всій території нашої держави знаходиться у межах норми, – констатують фахівці

Вони зазначають, що протягом останніх тижнів російські ЗМІ активували інформаційно-психологічну операцію з головним наративом – «Україна готує на ЗАЕС теракт, щоб звинуватити у цьому росію». Проросійські Telegram-канали почали поширювати «вкиди», що нібито Україна в ніч на 5 липня атакує Запорізьку АЕС.

4 липня кремлівські пропагандисти поширили заяву радника голови «росенергоатому» р. карчаа, що у ніч на 5 липня Україна начебто «збирається атакувати ЗАЕС ракетою «Точка-У» з начиненою радіоактивними відходами боєголовкою та безпілотниками».

Одночасно, за даними Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ, росіяни розмістили на зовнішній крівлі 3 та 4 енергоблоків ЗАЕС вибухові пристрої, щоб підірвати їх не пошкодивши енергоблоки – для створення картинки «обстрілів» з боку України.

У Центрі протидії дезінформації визнають, що через «вкиди» російської пропаганди певна частина українців почала перейматися, що вночі 5 липня рф може дійсно підірвати станцію.

Лише своєчасне інформування державними структурами (ДСНС та МОЗ) про вірогідні наслідки аварії та рекомендації, що робити у випадку аварії на атомній електростанції, розроблені Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки, змогли локалізувати панічні настрої, – йдеться у повідомленні

4 липня у Генштабі ЗСУ офіційно попередили про можливі провокації на Запорізькій АЕС, тому в ніч на 5 липня багато українців не спали, адже розуміли, що від агресора можна очікувати всього.

Чому кремль не наважився підірвати ЗАЕС

У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що насамперед росія програла війну в інформаційному просторі. Інформаційне «прикриття» кремлем підготовки справжніх терористичних дій на ЗАЕС та «переведення стрілок» на Україну виявилося провальним.

На тривожні сигнали про ситуацію на станції миттєво відреагували державні органи – від Президента України та розвідувальних структур до сил цивільного захисту й експертів «Енергоатому».

Президент України В. Зеленський із посиланням на дані української розвідки неодноразово повідомляв, що для імітації начебто українського удару по станції на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили вибухівку. Розвідувальні органи України ретельно відстежували кожен крок росіян та своєчасно повідомляли суспільство про можливі провокації.

Саме керівник ГУР МО К. Буданов надав українцям і світовій спільноті докази (зокрема фото- та відеофіксації перебування вантажівок зі зброєю і вибухівкою на території Запорізької АЕС), що росіяни готові «до створення штучної техногенної катастрофи» на АЕС, а підрив Каховської ГЕС був черговим кроком окупантів із підготовки провокації.

У результаті, ініціатива була перехоплена й українська позиція щодо вірогідних подій на станції стала домінувати як у вітчизняному, так і у світовому інформаційному просторі. До викриття злочинних планів кремля активно підключились західні ЗМІ. Публікації журналістів ВВС, «Радіо Свобода» щодо підготовки рф підриву найбільшої в Європі атомної станції сформували відповідну суспільну думку для західної аудиторії, передовсім політичних еліт європейських країн. Рівень висвітлення Україною ситуації на АЕС та доказова база підготовки росією чергового теракту зробили провокацію безглуздою, а спроби заперечення росією цих звинувачень були зведені нанівець.

Навіть для найрадикальніших прихильників путінського режиму стало очевидним, що видати підрив АЕС за українську провокацію та переконати в цьому колективний Захід і власних громадян не вдасться. Тому було прийнято рішення про відмову від задуманого, принаймні 5 липня.

Тож, черговий ядерний шантаж з боку російських окупантів не вдався. Як повідомив К. Буданов, загроза російського теракту на Запорізькій атомній станції потроху зменшується. Звісно, це не означає, що вона повністю минула і можна розслабитись. Поки ЗАЕС буде знаходитися під контролем окупантів, залишається ризик, що рф може піти на ескалацію ситуації з метою посіяти паніку в українському суспільстві й деморалізувати українських захисників.

Тим паче, що супутникові знімки сервісу Planet Labs зафіксували на даху 4 енергоблоку ЗАЕС появу нових об’єктів, схожих на вибухівку. А російською пропагандою розкручується чергова ІПсО з наративом – «задля підштовхування Заходу до запрошення в Альянс, до саміту НАТО 11-12 липня Україною на ЗАЕС буде спровокований інцидент».

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