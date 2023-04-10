У Києві чоловік обстріляв торговельний кіоск, у якому на той момент перебували люди. Все через сварку з продавцем. Пізніше його затримали спецпризначенці.

Як передає НСН, про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 8 квітня в Солом’янському районі столиці. За даними правоохоронців, 49-річний уродженець Донецька у стані алкогольного сп’яніння через надуманий привід почав сваритися з продавцями та перехожими біля Солом’янського ринку.

Після сварки чоловік покинув місце події, але через декілька хвилин повернувся уже зі зброєю та здійснив хаотичний постріл у повітря.

Свідки намагалися заспокоїти чоловіка, але він у відповідь здійснив ще два постріли у вікно кіоску, де перебувало троє людей. Ніхто не постраждав. З місця події чоловік утік.

Згодом правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали чоловіка в його квартирі. У нього вилучили зброю, набої та одяг, у якому він був у момент стрілянини.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошена підозра. Найближчим часом суд обере чоловіку запобіжний захід Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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