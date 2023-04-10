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У Києві чоловік обстріляв кіоск, в якому перебували люди (відео)

Журналіст
У Києві чоловік обстріляв кіоск, в якому перебували люди (відео)
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У Києві чоловік обстріляв торговельний кіоск, у якому на той момент перебували люди. Все через сварку з продавцем. Пізніше його затримали спецпризначенці.

Як передає НСН, про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 8 квітня в Солом’янському районі столиці. За даними правоохоронців, 49-річний уродженець Донецька у стані алкогольного сп’яніння через надуманий привід почав сваритися з продавцями та перехожими біля Солом’янського ринку.

Після сварки чоловік покинув місце події, але через декілька хвилин повернувся уже зі зброєю та здійснив хаотичний постріл у повітря.

Свідки намагалися заспокоїти чоловіка, але він у відповідь здійснив ще два постріли у вікно кіоску, де перебувало троє людей. Ніхто не постраждав. З місця події чоловік утік.

Згодом правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали чоловіка в його квартирі. У нього вилучили зброю, набої та одяг, у якому він був у момент стрілянини.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

У Києві чоловік обстріляв кіоск, в якому перебували люди (відео)

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Затриманому оголошена підозра. Найближчим часом суд обере чоловіку запобіжний захід Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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