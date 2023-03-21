На Запоріжжі п’яний чоловік вихватив у військового зброю і почав стріляти. Є загиблий та поранені

На Запоріжжі у місті Гуляйполе цивільний п’яний чоловік заволодів зброєю військового та почав хаотичну стрілянину. У результаті чого загинув один військовий та трьох громадян ушпиталено (з них – 1 військовий, 2 – цивільних).

Про це повідомляє НСН з посиланням на Суспільне.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі Нацполіції та міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак.

За даними видання, 17 березня біля одного з місцевих магазинів цивільний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдарив у голову військовослужбовця Нацгвардії та вихопив у нього вогнепальну зброю. Тоді чоловік почав вести хаотичну стрільбу.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок стрілянини один військовий загинув. Також один військовий та двоє цивільних зазнали поранень.

Фігуранту 1969 року народження повідомили про підозру за ст. 15, ст. 115 та ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України. Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Офіційної інформації від правоохоронців або місцевої влади поки не надходило.

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