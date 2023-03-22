У Києві біля дитмайданчика вибухнула граната, загинув молодий чоловік – деталі від поліції (фото)

Зранку 22 березня у Києві пролунав вибух біля дитячого майданчика, внаслідок чого загинув 29-річний чоловік.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася на провулку Квітневому у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, граната здетонувала у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув.

На опублікованих кадрах помітно, що інцидент стався неподалік від дитячого майданчика.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.

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