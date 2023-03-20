18 березня у навчальному центрі на Чернігівщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.

Правоохоронці попередньо встановили причину загибелі військовослужбовців.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДБР.

За даними слідства, 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині здетонував снаряд. Унаслідок вибуху загинули чотири солдати.

Тіла військових направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили речові докази. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 Кримінального кодексу).

Про загибель військових стало відомо 19 березня. Тоді у навчальному центрі не розкрили жодних деталей того, що сталося.

Зазначимо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого — це військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Центр розташований у селищі Десна Чернігівської області.

Що сталося у «Десні». Коментар ДБР

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