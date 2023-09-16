У Києві чоловік отримав штраф за те, що погладив незнайому жінку в метро

У Києві судили чоловіка, який без дозволу погладив по стегну незнайому жінку в метрополітені. Йому призначили штраф у розмірі 119 гривень.

Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва, передає НСН.

Подія сталася ввечері 10 серпня. На ескалаторі столичної станції метро «Печерська» чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. У відповідь вона зробила зауваження. На що порушник показав непристойний жест у вигляді середнього пальця. Феміда оцінила цю витівку як дрібне хуліганство.

Так, він вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП. Покарання за цією статтею може передбачати штраф від 51 до 119 гривень, або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців, або адміністративний арешт до 15 діб.

Обвинувачений підтвердив факти, викладені в протоколі. Тому суддя визнав його вину доведеною в повному обсязі й призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень.

Окрім того, з чоловіка стягнуть на користь держави судовий збір у розмірі 536 гривень. Постанову суду ще можна оскаржити апеляцією.

Ще новини України: З колонії утік вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко – де може перебувати небезпечний злочинець