З колонії утік вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко – де може перебувати небезпечний злочинець

Вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко, дівчинки з Іванівки Одеської області, Микола Тарасов втік із в’язниці на Херсонщині.

Про нові подробиці гучної історії, пов’язаної з втечею Миколи Тарасова, який 2019 року намагався зґвалтувати, а потім жорстоко позбавив життя 11-річну Дарину Лук’яненко на Одещині, інформує НСН з посиланням на ТСН.

Тарасов був покараний позбавленням волі на 15 років, відбував покарання в Херсоні, але тепер з’ясувалося, що він зник.

З колонії утік вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко

Першим про ймовірну втечу повідомив колишній речник очільника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, написавши відповідний допис у соцмережі.

“Відсотків 30 ув’язнених, які втекли, піймали, хтось повернувся сам, здався. Стосовно тих, хто був засуджений за особливо тяжкі злочини, є різна інформація. Є дані, що їх перевели на територію окупованого Криму або до РФ. Або в’язні, які залишилися без охорони, втекли, скориставшись ситуацією”, розповів Руслан Форостяк.

Своєю чергою джерела ТСН в МВС повідомили, що більшість втікачів правоохоронці вже впіймали.

Втечу Тарасова підтвердили в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань. Як виявилося, він дійсно розшукується правоохоронцями.

“Відповідно до наявної інформації, станом на 11.05.2022 р. засуджений Микола Тарасов відбував покарання в державній установі “Дар’ївська виправна колонія (№ 10), – повідомили пенітенціарії. –Ця установа розташована на території територіальної громади, яка перебувала в тимчасовій окупації відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 “Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією” (зі змінами). Подальша деокупація територій Херсонської області призвела до відновлення контролю над діяльністю вищезазначеної установи. Однак після відступу окупаційних військ російської федерації було виявлено відсутність в установі засуджених та осіб, узятих під варту, зокрема їх облікових документів”.

До цього в Департаменті додали:

“Водночас адміністрацією державної установи “Дар’ївська виправна колонія (№10)” подано заяву до відповідного територіального органу Національної поліції України за фактом виявлення відсутності в установі засуджених та осіб, узятих під варту, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022230000006029 від 29.11.2022 за ч. 1 ст.438 КК України. Станом на 14.09.2023 р. в Управлінні забезпечення діяльності в південному регіоні Департаменту відсутня інформація про теперішнє місцеперебування засудженого Миколи Тарасова, зокрема відсутня будь-яка офіційна інформація щодо переведення його до іншої установи виконання покарань”.

В селі не з’являвся

На території свого села (Іванівка Одеської області) протягом останнього часу Микола Тарасов не з’являвся. Про це в коментарі ТСН розповів селищний голова Віктор Лобач.

“Про ситуацію з втечею я чув від адвоката, який захищав родину Лук’яненків. Є дані, що Тарасов утік, коли територію окупували росіяни. Найімовірніше, він утік до Криму й кудись далі. Ми думаємо, що йому немає сенсу перебувати на території України”, каже Віктор Лобач.

Як розповів Рубен Степанян, адвокат родини Дарини Лук’яненко, рідні дівчинки розраховували на те, що у в’язниці Тарасова наздожене карма і його перебування там як особи, причетної до зґвалтування, буде вкрай важким.

Що відомо про вбивство Даші Лук’яненко

У червні 2019 року в селі Іванівка Одеської області загадково зникла 11-річна дівчинка Вона йшла з ринку, де працювала її мама, на урок танцю до школи, але так і не з’явилася там.

Протягом тижня правоохоронці, волонтери та місцеві мешканці активно розшукували Дашу. На жаль, її тіло було знайдено 19 червня в вигрібній ямі в будинку 22-річного Миколи Тарасова, який виявився сусідом дівчинки і добре її знав.

За даними слідства, чоловік задушив дівчинку руками, намагався зґвалтувати її, завдав поранення гострим предметом, після чого зв’язав їй ноги скотчем, натягнув на голову пакет, обмотав його скотчем, прив’язав до ніг камінь і вкинув у триметрову вигрібну яму вуличного туалету. Тіло він закидав каміннями, аби воно занурилося на дно. Речі дитини та мобільний телефон чоловік спалив у металевій бочці на території будинку. Після цього відмив кров з підлоги, помився, переодягнувся, приготував обід і пішов грати в комп’ютерні ігри. За його ж свідченнями, вбивство дівчинки тривало щонайбільше 30 хвилин.

Ще новини України: Жорстоке вбивство родини з 4-річною дитиною: банда розстріляла і спалила автівку, а тіла закопали неподалік (фото, відео)