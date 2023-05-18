У Дніпрі нашестя змій – експерт пояснив, що відбувається

У Дніпрі нашестя змій – містяни помітили, що з початком тепла на вулицях побільшало плазунів. Чи варто боятися нових сусідів?

В мережі почали з’являтися фотографії з двома великими зміями, які виявилися вужем та полозом. Налякані жителі міста викликали рятувальників, передає НСН.

Директор Київського зоопарку Кирило Трантін розповів ТСН.ua, що відбувається.

Фахівці стверджують, що змії на фото не становлять загрози для людини. Навіть навпаки, потребують допомоги.

Вони (змії – ред.) перебувають у пошуках кормової бази – миші, щурі. Змії шукають та полюють на них. Те, що їх виявили у центрі Дніпра не викликає подиву, адже поруч Дніпро і зараз у плазунів період міграції та відкладення яєць. А тепла та сонячна погода дозволяє подорожувати. Ні полоз, ні вуж не становлять небезпеки для людини, вони не отруйні, заявив Трантін.

Він радить людям не зачіпати і не турбувати плазунів. А під час зустрічі краще відійти вбік.

Змії – це зникаючий вид фауни. Через діяльність людини їх кількість постійно зменшується. Люди бездумно забудовують береги річок, де вони живуть. В даному випадку плазуни мігрували містом у пошуках їжі. І могли просто грітися на сонці біля будинку, поки їх не помітили люди, каже директор Київського зоопарку.

Ще один біолог, Олександр Пономаренко, також підтвердив, що змії, яких помітили у Дніпрі, повністю безпечні. Плазун, якого деякі містяни помилково назвали отруйною гадюкою, виявився звичайним водяним вужем.

Він не має жовтих вушок, має нечіткі плями, які розташовані у шаховому порядку і помаранчеве черево, цей вид безпечний абсолютно. Його дуже багато, набагато більше, ніж звичайного вужа. Цьому сприяє те, що у нас у водосховищі багато дрібної риби, якою він живиться. І друге – це вплив глобального потепління, пояснив Пономаренко.

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