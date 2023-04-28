Хотіла вберегти дитину і переїхала до батьків: у Дніпрі російська ракета вбила матір з донечкою – нові подробиці

В ніч проти 28 квітня у Дніпрі російська ракета влучила у приватний будинок та вбила матір з дворічною донечкою. У момент “прильоту” в будинку перебувало п’ятеро людей, передає НСН.

Уся сім’я спала, коли близько 4:30 ранку пролунав вибух, розповіла в коментарі ТСН двоюрідна сестра загиблої Тетяна.

Внаслідок влучання ворожої ракети 31-річна Ольга та її дворічна донечка Вероніка загинули. Їхній чоловік та батько лишився живий, бо перебував у сусідній кімнаті. Зараз він у шоковому стані.

Також постраждали батьки Ольги, з якими проживала молода сім’я. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості.

Тетяна розповіла, що її загибла двоюрідна сестра все життя прожила в Дніпрі, а після початку повномасштабного вторгнення сім’я не виїжджала з міста. Жінка перебувала в декреті та виховувала донечку.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначили, що до приватного будинку батьків Ольга вирішила переїхати заради безпеки. Гадала, що в приватному секторі безпечніше і сподівалася вберегти дитину, але російська ракета не залишила їй з донечкою шансів.

За словами родички загиблої, уламки ракети влучили саме в кімнату, де спали Ольга з Веронікою. Вона повністю зруйнована.

“Я ніколи не думала, що це торкнеться мене та моєї родини. Сьогодні вранці ракета вбила мою двоюрідну сестру та двоюрідну племінницю. Дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні. Будинок непридатний для життя. Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю”, написала сестра загиблої в мережі.

Жінка збирає кошти для допомоги родині.

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Як ми повідомляли, рано вранці 28 квітня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали в Дніпрі, Умані та Українці Київської області.

У Дніпрі зруйнований приватний будинок, де загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали: 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також унаслідок ракетного удару було зруйновано будівлю приватного підприємства. Там спалахнула пожежа.

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