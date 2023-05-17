Зворушливе відео: у Києві поліція та перехожі перекрили дорогу, щоб пропустити качку з каченятами

У Києві перехожі та поліцейські перекрили дорогу неподалік центру, щоб качка із десятком каченят змогла перейти дорогу.

Миле відео з’явилося в соціальних мережах, передає НСН.

За словами Юлії Гірдвіліс, начальниці пресслужби поліції Подільського району, на Поштовій площі до поліцейських підбігла жінка та повідомила, що перед світлофором стоїть качка з каченятами.

Тварина могла піти під колеса автомобілів, тому поліцейські зупинили рух. Проте на той момент люди вже оточили каченят і перевели їх через дорогу. Перейшовши, качина родина почимчикувала в бік Дніпра.

Качка у Києві на переході. Зворушливе відео

Чому качка з каченятами опинилася посеред міста

Зоологи зазначають, пише РБК-Україна, що качки висиджують каченят на схилах, адже там немає хижаків. Згодом сім’я переходить до річки, тому що це зона годування.

Перебуваючи на воді, птахи мають більше шансів вижити, тому що поряд немає котів, собак або щурів.

Натомість є інші птахи, які можуть заподіяти качкам шкоди. Проте якщо сім’я заховається в очереті, то зможе себе убезпечити.

Однак зоозахисники кажуть, що в Києві з зарослями очеретів є проблема: вони розташовані лише вглибині Труханового острова.

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