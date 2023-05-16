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Тег:
Природа
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Відеоспостереження за лелеками у гнізді – в Україні запустили першу цілодобову трансляцію

Журналіст
Відеоспостереження за лелеками
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Українці можуть вести цілодобове відеоспостереження за лелеками у гнізді. Перший в Україні стрім на YouTube запустили науковці національного парку “Пирятинський”, що на Полтавщині.

Про це НСН дізнався з повідомлення заступника голови Полтавської ОДА.

Чорногуз Грицько кілька років тому оселився поблизу парку. Восени, під час буревію, його гніздо не витримало. Лелеці виготовили штучну платформу і торік встановили камеру для спостереження над гніздом. Цієї весни онлайн-трансляцію відновили, тільки-но лелека повернувся з теплих країв, йдеться у повідомленні.

Дивитися цілодобовий стрім можна на YouTube-каналі “Лелека Грицько“.

лелеки у гнізді

скріншот з відео

Співробітники нацпарку пояснили, що щороку чекають на лелек, і до повномасштабного вторгнення хотіли зустріти їх по-особливому. У цьому їх підтримала “Леляківська сироварня”.

Багато років ведемо обліки лелек білих. Одним з цікавих персонажів є чорногуз Грицько, що кілька років, як оселився в Леляках. Восени під час буревію його гніздо не витримало, впало, йдеться в описі до стріму.

Для зустрічі бузьків спеціально виготовили штучну платформу і мали встановити відеокамеру для спостереження, але почалася війна.

Прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати, пишуть ініціатори.

Лелека Грицько

скріншот з відео

Зрештою, платформу таки встановили. Лелека Грицько виявився гарним батьком і за гніздовий сезон 2022 року “поставив на крила” 5 пташенят – найбільше в національному парку “Пирятинський”.

Важливим фактором успіху стало сінокосіння на луках в околицях Леляків. Коровам – сіно з природних луків національного парку, лелеці – чисті кормові угіддя для збору харчів молодняку, всім нам – збережена природа, кажуть у нацпарку.

Нині Грицько знову повернувся з теплих країв.

грицько

скріншот з відео

Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек.

бузьків

скріншот з відео

Дивіться цілодобове відеоспостереження за лелеками

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