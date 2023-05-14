Продукти небезпечні для собак – чим не можна годувати чотирилапих улюбленців

Буває важко встояти перед великими очима собаки, яка так мило благає про щось смачненьке? Але пам’ятайте, деякі «людські» продукти небезпечні для собак.

Звісно, невелика винагорода зі столу може і не зашкодити тварині. Тут все залежить від того, чим саме ви пригощаєте улюбленця. Адже існує багато продуктів, які вашому собаці ніколи не слід їсти, а деякі просто небезпечні для чотирилапих.

Про це пише НСН з посиланням на Факти.

Наприклад, цукерки, жуйки, зубна паста, випічка та деякі дієтичні продукти підсолоджуються ксилітом. Він може спричинити зниження рівня цукру в крові вашого собаки, а також викликати печінкову недостатність.

Ранні симптоми включають блювоту, млявість і проблеми з координацією. Згодом у собаки можуть початися судоми. Печінкова недостатність може розвинутися протягом кількох днів.

Авокадо містить речовину, яка називається персин. Це добре для людей, які не мають алергії на нього. Але надмірна кількість може викликати блювоту або діарею у собак.

Якщо ви вирощуєте авокадо вдома, тримайте собаку подалі від рослин. Персин міститься в листі, насінні та корі, а також у плодах. Крім того, кісточка авокадо може застрягти в кишківнику або шлунку, а непрохідність здатна призвести до летального результату.

Алкоголь має такий самий вплив на печінку та мозок собаки, як і на органи людини. Але потрібно набагато меншу дозу, щоб завдати шкоди вашому улюбленцю.

Навіть невелика кількість пива, лікеру, вина або їжі з алкоголем можуть викликати у нього блювоту, діарею, порушення координації, проблеми з диханням, кому і навіть смерть. І чим менший ваш собака, тим гіршими можуть бути наслідки.

Тримайте цибулю і часник — порошкоподібні, сирі, приготовані або зневоднені — подалі від вашого чотирилапого друга. Вони можуть вбивати червоні кров’яні тільця, викликаючи анемію.

Цибулевий порошок міститься навіть у дитячому харчуванні. Якщо з’їсти багато цибулі за один раз, це може спричинити отруєння. Зверніть увагу на такі ознаки у тварини, як слабкість, блювота та проблеми з диханням.

Кофеїн також може бути смертельно небезпечним для собаки. Будьте обережні з кавою та чаєм, навіть із зернами та гущею. Тримайте собаку подалі від какао, шоколаду, кока-коли та енергетичних напоїв.

Проблема в шоколаді — теобромін. Він міститься у всіх видах шоколаду, навіть у білому. Найнебезпечніші види — чорний шоколад і несолодкий шоколад для випічки. Шоколад може викликати у собаки блювоту та діарею, проблеми з серцем, тремор, судоми та смерть.

У спекотний день іноді виникає спокуса поділитися з улюбленцем морозивом. Натомість дайте йому трохи холодної води. Молоко та молочні продукти можуть спричинити діарею та інші проблеми з травленням у вашого цуценяти.

Деякі люди годують своїх собак «сирою дієтою», яка включає сирі яйця. Але найбільші ветеринарні медичні асоціації не вважають, що це хороша ідея. Існує ймовірність харчового отруєння такими бактеріями, як сальмонела або кишкова паличка.

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