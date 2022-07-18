Дівчина з Вінниці Дар’я, чий будинок зруйнувала російська ракета, разом зі своїм нареченим вирішили не скасовувати весілля.

14 липня Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об’єкти в центрі міста.

Вінничанка Дарина та її наречений спочатку хотіли скасувати заплановане весілля, адже російська ракета зруйнувала будинок, у якому вона виросла. Але в результаті наречений та наречена вирішили не скасовувати весілля, щоб не дати ворогові відібрати плани на майбутнє.

Історією Дарії поділилася на своїй сторінці у Facebook менеджер гурту Океан Ельзи Вікторія Хоменко, з посиланням на НВ передає NNS.

Вона опублікувала весільні знімки нареченої, яка позувала у білій сукні на тлі руїн свого будинку.

«Це – вінничанка Дарія. За день до весілля в її будинок дитинства влучила російська ракета. Спочатку пара хотіла скасувати розпис, але потім вирішили, що ворогу точно не вдасться ні залякати нас, ні відібрати плани і майбутнє», написала Хоменко та процитувала текст пісні української співачки Джеррі Хейл Мрія.

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