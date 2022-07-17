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Імена і фото загиблих під час ракетного удару по Вінниці

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Імена і фото загиблих під час ракетного удару у Вінниці

Стали відомі імена 14 загиблих під час ракетного удару по Вінниці 15 липня. Місцеве видання vinnitsa.info оприлюднило фото українців, які стали жертвою теракту, влаштованого росіянами, передає NNS. Всього загиблих 24. Всі тіла вже ідентифіковані.

Дані про 14 загиблих у Вінниці оприлюднили на сторінці «Їх УБИЛА росія»

На сторінці фіксують злочини російської армії та збирають історії убитих рашистами мирних громадян.

Ліза Дмитрієва, 4 роки

Lizochka Dmytriieva

Лізочка Дмитрієва

Максим Жарій, 7 років, загинув в клініці Нейромед;

Maksymko Zharij

Максимко Жарій

Кирил Пяхін, 8 років, загинув від полум’я у машині;

Kyrylko Piakhin

Кирилко Пяхін

Рекута Вікторія, мама Максима, лікар-стоматолог, 35 років, загинула в клініці Нейромед;

Rekuta Viktoriia

Рекута Вікторія

Кисіль Аліна Андріївна, 25 років працівниця філії ПриватБанку, що знаходилась у приміщенні Будинку Офіцерів;

Kysil Alina

Кисіль Аліна

Коваленко Євген, 25 років, звукорежисер, приїхав до міста для проведення благодійного концерту;

Kovalenko Ievhen

Коваленко Євген

Ващук Леся Вікторівна, 04.06.1981, приватний підприємець, мама двох дітей;

Vashchuk Lesia

Ващук Леся

Чешківська Світлана, приватний підприємець

Cheshkivska Svitlana

Чешківська Світлана

Гула Катерина, 24 роки, адміністраторка діагностичного центру «Нейромед»

Hula Kateryna

Гула Катерина

Харченко Тетяна, менеджерка діагностичного центру «Нейромед»

Kharchenko Tetiana

Харченко Тетяна

Доценко Володимир, учасник ГО “Дорожній контроль Вінниця”, доброволець

Доценко Володимир

Доценко Володимир

Поліщук Віктор, організатор культурних заходів

Поліщук Віктор

Поліщук Віктор

Олександра Борівська, студентка 2 курсу Донецького національного університету імені Василя Cтуса; факультет історії та міжнародних відносин

Oleksandra Borivska

Олександра Борівська

Оксана Тиховська, вчителька початкових класів Вінницького ліцею N8

Oksana Tykhovska

Оксана Тиховська

Нагадаємо, 14 липня близько 11.00 години рашисти завдали ракетного удару по Вінниці. Обстріляли центр міста, коли там було багато людей.

Російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна з акваторії Чорного моря.

За фактом ракетного обстрілу Вінниці відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

15 липня у Вінниці та області було оголошено Днем жалоби.

Станом на 16.07.22 стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до 24 осіб.

17 липня стало відомо, що всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці ідентифікували.

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