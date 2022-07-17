Імена і фото загиблих під час ракетного удару по Вінниці

Стали відомі імена 14 загиблих під час ракетного удару по Вінниці 15 липня. Місцеве видання vinnitsa.info оприлюднило фото українців, які стали жертвою теракту, влаштованого росіянами, передає NNS. Всього загиблих 24. Всі тіла вже ідентифіковані.

Дані про 14 загиблих у Вінниці оприлюднили на сторінці «Їх УБИЛА росія»

На сторінці фіксують злочини російської армії та збирають історії убитих рашистами мирних громадян.

Ліза Дмитрієва, 4 роки

Максим Жарій, 7 років, загинув в клініці Нейромед;

Кирил Пяхін, 8 років, загинув від полум’я у машині;

Рекута Вікторія, мама Максима, лікар-стоматолог, 35 років, загинула в клініці Нейромед;

Кисіль Аліна Андріївна, 25 років працівниця філії ПриватБанку, що знаходилась у приміщенні Будинку Офіцерів;

Коваленко Євген, 25 років, звукорежисер, приїхав до міста для проведення благодійного концерту;

Ващук Леся Вікторівна, 04.06.1981, приватний підприємець, мама двох дітей;

Чешківська Світлана, приватний підприємець

Гула Катерина, 24 роки, адміністраторка діагностичного центру «Нейромед»

Харченко Тетяна, менеджерка діагностичного центру «Нейромед»

Доценко Володимир, учасник ГО “Дорожній контроль Вінниця”, доброволець

Поліщук Віктор, організатор культурних заходів

Олександра Борівська, студентка 2 курсу Донецького національного університету імені Василя Cтуса; факультет історії та міжнародних відносин

Оксана Тиховська, вчителька початкових класів Вінницького ліцею N8

Нагадаємо, 14 липня близько 11.00 години рашисти завдали ракетного удару по Вінниці. Обстріляли центр міста, коли там було багато людей.

Російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна з акваторії Чорного моря.

За фактом ракетного обстрілу Вінниці відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

15 липня у Вінниці та області було оголошено Днем жалоби.

Станом на 16.07.22 стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до 24 осіб.

17 липня стало відомо, що всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці ідентифікували.