У Вінниці десятки людей перевіряють на причетність до коригування ракетного обстрілу

У Вінниці кілька десятків людей перевіряють на причетність до коригування ракетного обстрілу.

Про це під час виїзного брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише Суспільне, передає NNS.

“Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, Служби безпеки України. Після цього можна буде щось казати. Таких даних, що є конкретні навідники, нема. Ми говоримо про той вид ракет, це не вид артилерії, який наводиться “в очі”, а наводиться по координатах”, повідомив Монастирський.

Ракети “Калібр” – це ракети, каже Монастирський, які йдуть не на великій висоті: 20-30 метрів над морем, над землею — 40-60 метрів. Вибухова речовина – 500 кг.

Що відомо про ракетний обстріл у Вінниці

Близько 10:45 14 липня у центрі Вінниці зафіксували “прильоти” російських ракет. Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил України, розповів, що окупанти поцілили по місту з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна. Зенітно-ракетні ПС ЗСУ війська знищили дві ракети.

Станом на 17:00 було відомо про 22 загиблих (серед яких три дитини). Ще 52 постраждалих госпіталізовано (у тому числі три дитини), зокрема 34 людини перебувають у важкому стані. У списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 людей.

За даними ДСНС, росіяни вдарили просто в людне середмістя Вінниці, внаслідок чого сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний», також частково зруйновано медично-діагностичний центр.

На місці прильотів виникла пожежа. Вогонь перекинувся і на автостоянку, там горіли близько 50 автомобілів. Близько 13 години пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідували.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці відкритим терористичним актом. А очільник МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що обстріл стався міжнародної конференції у Гаазі.

“Це тероризм. Навмисне вбивство мирного населення з метою посіяти страх. росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою”, заявив Кулеба.

Завтра, 15 липня, у Вінницькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару. Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв’язок, телефонуйте: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Головне фото: ДСНС України