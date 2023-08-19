Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото)

Вдень 19 серпня центр Чернігова потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок російського удару загинули 7 людей. Серед постраждалих та жертв є діти.

Фоторепортаж з місця трагедії публікує РБК-Україна, передає НСН.

Місцева влада повідомляє, що окупанти вдарили по Чернігову, ймовірно, балістичною ракетою. Загарбники обстріляли центр міста.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини, ресторани, кав’ярні та інші громадські заклади.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у поблизу місця трагедії знаходиться зупинка громадського транспорту. Перед ударом там зупинився автобус.

За його словами, загинули люди, які перебували у транспорті, переходили дорогу та повертались із церкви. Також поблизу місця трагедії знаходиться парк, там часто гуляють діти.

Станом на 15:30 відомо про 117 постраждалих внаслідок ракетної атаки, з них семеро людей загинули.

Про обстріл Чернігова 19 липня ми писали ТУТ.

Ще новини України: Ганна Маляр: Сьогодні немає безпечного місця в Україні. Публічні заходи – це завжди ризик і лотерея