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Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото)

Журналіст
Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 2
Фото: РБК-Україна
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Вдень 19 серпня центр Чернігова потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок російського удару загинули 7 людей. Серед постраждалих та жертв є діти.

Фоторепортаж з місця трагедії публікує РБК-Україна, передає НСН.

Місцева влада повідомляє, що окупанти вдарили по Чернігову, ймовірно, балістичною ракетою. Загарбники обстріляли центр міста.

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 3

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 1

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото)

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини, ресторани, кав’ярні та інші громадські заклади.

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 7

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 6

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 5

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 4

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у поблизу місця трагедії знаходиться зупинка громадського транспорту. Перед ударом там зупинився автобус.

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 10

Центр Чернігова після російського удару 19 серпня – як виглядає місто (фото) 8

За його словами, загинули люди, які перебували у транспорті, переходили дорогу та повертались із церкви. Також поблизу місця трагедії знаходиться парк, там часто гуляють діти.

Станом на 15:30 відомо про 117 постраждалих внаслідок ракетної атаки, з них семеро людей загинули.

Про обстріл Чернігова 19 липня ми писали ТУТ.

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