Ганна Маляр: Сьогодні немає безпечного місця в Україні. Публічні заходи – це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні

Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять у цивільні об’єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас, повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує НСН.

За її словами, росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є.

“Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони і без публічності знають, де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога больніше. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу”, зазначає вона.

Маляр наголошує, що публічні заходи – це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні.

“Під час війни це ризик обох сторін – організаторів і відвідувачів(або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо). Так, сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті. Тому КОЖЕН повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо”, резюмує вона.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня російські війська обстріляли центр Чернігова. Про це ми писали ТУТ.

Станом на 15.25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло, повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако

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