Двом адміністраторам Telegram-каналів про роздачу повісток оголосили вирок – подробиці

У Черкаській області двом адміністраторам телеграм-каналів про роздачу повісток оголосили вирок.

Їх засудили до 5 років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк.

Про це йдеться у вироку Придніпровського районного суду Черкас, передає НСН.

За даними слідства, два чоловіки створили та адміністрували декілька тематичних Telegram-каналів, як-от «Повістки».

Там засуджені поширювали інформацію, зокрема щодо місць і часу роздачі повісток співробітниками військкоматів.

Суд установив, що подібні дії сприяли тому, що люди призовного віку уникали отримання повісток. Як наслідок, це створювало передумови для ухилу від виконання військового обов`язку.

Обвинувачені уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 6 липня цю угоду затвердили.

Так, суд визнав чоловіків винними за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України та призначив їм п’ять років ув’язнення.

Однак на підставі угоди суд звільнив обвинувачених від відбування основного покарання та призначив випробувальний термін на два роки.

Чоловіки запевнили, що не вчинятимуть у майбутньому протиправної поведінки, спрямованої на перешкоджання законної діяльності Збройних сил України.

Вони також зобов’язалися періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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