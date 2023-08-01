Гроші отримували, але не служили: депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби (фото)

Депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає НСН.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ДБР повідомило про підозру депутатам Київської міської ради.

Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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