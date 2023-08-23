Смертельна ДТП на Вінниччині – 12 загиблих, серед них шестеро дітей (фото)

Ввечері 22 серпня сталася смертельна ДТП на Вінниччині. У страшній аварії загинуло 12 людей, в тому числі шестеро дітей, віком від 2 до 12 років.

Про це НСН інформує з посиланням на ДСНС та поліцію Вінницької області.

Як повідомляється, лісовоз зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ, у якому було 12 людей, серед яких шестеро дітей від 2 до 12 років.

Аби деблокувати загиблих з понівеченого авто, залучили надзвичайників ДСНС.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19.28. За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років», повідоми у поліції.

42-річний водій вантажівки вижив, його затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили експертизи для встановлення причин та обставин аварії.

Аби деблокувати загиблих з понівеченого авто, залучили бійців ДСНС. Відео

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