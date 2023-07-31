У другій половині дня 30 липня трапилися дві смертельні ДТП. Автобуси з пасажирами потрапили в аварії на Житомирщині і Полтавщині.

Про це НСН інформує з посиланням на поліцію областей.

На Полтавщині дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, близько 15-ї години, на автодорозі між селами Проні та Стасі.

За версією слідства, відбулося зіткнення маршрутного автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутки.

Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні.

Встановлено, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

На Житомирщині смертельна аварія сталася 30 липня близько 17:50 на автошляху Київ-Чоп неподалік села Березина Глибочицької громади.

Як повідомляє поліція, відбулося зіткнення рейсового автобуса сполученням «Запоріжжя-Кошалін (Польща)» з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку.

52-річний керманич автобуса загинув на місці події, станом на 21:30 до лікарень Житомира госпіталізовано 4 травмованих.

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