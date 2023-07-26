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Скрипку Страдіварі намагалися незаконно вивезти з України. Її знайшли в рейсовому автобусі (фото)

Журналіст
Скрипку Страдіварі намагалися незаконно вивезти з України. Її знайшли в рейсовому автобусі
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На Одещині прикордонники знайшли скрипку Страдіварі у салоні рейсового автобуса, чим запобігли незаконному вивезенню інструмента з України.

Про це НСН передає з посиланням на пресцентр ДПСУ.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон відомої скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва, йдеться у повідомленні.

Під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» в салоні рейсового автобуса виявили сумку з музичним інструментом.

запобігли вивезенню за кордон відомої скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва 1

Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника. У транспортному засобі перебували лише два водії іноземці та стюардеса.

Останні пояснили, що така скрипка, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність – передача, яку не забрали на території України.

Скрипку Страдіварі намагалися незаконно вивезти з України. Її знайшли в рейсовому автобусі

Цікавим фактом є те, що Антоніо Страдіварі створив майже 2,5 тисячі унікальних інструментів, але до наших часів дійшли лише близько 650 виробів. Тому «королеву оркестру» вилучено та передано на експертне дослідження.

запобігли вивезенню за кордон відомої скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва

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