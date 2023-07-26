Скрипку Страдіварі намагалися незаконно вивезти з України. Її знайшли в рейсовому автобусі (фото)

На Одещині прикордонники знайшли скрипку Страдіварі у салоні рейсового автобуса, чим запобігли незаконному вивезенню інструмента з України.

Про це НСН передає з посиланням на пресцентр ДПСУ.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон відомої скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва, йдеться у повідомленні.

Під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» в салоні рейсового автобуса виявили сумку з музичним інструментом.

Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника. У транспортному засобі перебували лише два водії іноземці та стюардеса.

Останні пояснили, що така скрипка, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність – передача, яку не забрали на території України.

Цікавим фактом є те, що Антоніо Страдіварі створив майже 2,5 тисячі унікальних інструментів, але до наших часів дійшли лише близько 650 виробів. Тому «королеву оркестру» вилучено та передано на експертне дослідження.

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